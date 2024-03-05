В Удмуртии за январь-февраль 2024 года родились 1 980 детей

Ижевск. Удмуртия. За первые два месяца 2024 года в Удмуртии по программе неонатального скрининга проверили здоровье 1 966 новорождённых детей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Всего за первые два месяца текущего года в Удмуртии на свет появились 1 980 малышей. Из них 1 966 прошли обследование по программе расширенного неонатального скрининга, по результатам которого у пятерых младенцев выявлены генетические заболевания. В трёх случаях это оказалась врождённая дисфункция коры надпочечников, в двух — врождённая гипотиреоза.

«Программа неонатального скрининга проводится для раннего выявления тяжелых наследственных и врожденных заболеваний и позволяет своевременно, в первые дни жизни ребенка, начать лечение. Анализ на 36 самых распространенных генетических заболеваний берется на вторые сутки после рождения и проводится бесплатно для родителей» отметили в Минздраве.