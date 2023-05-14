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В августе в Воткинске планируют ввести в эксплуатацию новый морг

13:00, 14 мая, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
В августе в Воткинске планируют ввести в эксплуатацию новый морг
13:00, 14 мая, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
224
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#морг
Фото: vk.com (Наталья Якимова)
224
0

Строить его начали на пике подъёма цен на стройматериалы.

Воткинск. Удмуртия. Ход строительства нового морга в Воткинске проинспектировала и. о. министра здравоохранения Удмуртии Наталья Якимова. Об этом она сообщила в соцсетях.

«Сложный объект капитального строительства морга в Воткинске. Строительство начали на пике подъёма цен на строительные материалы, конечно, это вызвало определённые сложности», — отметила руководитель министерства.

В субботу, 13 мая, совместно с министром строительства и ЖКХ региона Ришатом Ибрагимовым и генеральным подрядчиком Наталья Якимова обсудила дальнейшие планы, выслушала пожелания руководителей. 

«Двигаемся дальше! В августе планируем ввести объект в эксплуатацию», — заверила руководитель Минздрава Удмуртии.

13:00, 14 мая, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
224
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#морг