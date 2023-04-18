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В больницах Удмуртии отменили введённые в начале пандемии ковидные ограничения 

11:01, 18 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В больницах Удмуртии отменили введённые в начале пандемии ковидные ограничения 
11:01, 18 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
428
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус\n#карантин
Фото: ИА «Сусанин» (Дмитрий Стрелков)
428
0

Решение обусловлено снижением заболеваемости.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии отменили карантин по ковиду во всех медицинских учреждения. Данная мера действовала с начала пандемии коронавируса. Об этом в своих соцсетях сообщила вице-премьер Удмуртской Республики Эльвира Пинчук. 

Вопрос был оперативно рассмотрен, в том числе из-за обращений граждан. Низкая заболеваемость коронавирусом позволила снять все ковидные ограничения. Будут вновь разрешены свидания в больницах и прогулки пациентов на свежем воздухе. 

Напомним, о первых зафиксированных случаях ковида в Удмуртии стало известно 22 марта 2020 года. Заболела 20-летняя девушка и 27-летний мужчина. Заражённые молодые люди приехали из Швейцарии и Венгрии. 

11:01, 18 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
428
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус\n#карантин