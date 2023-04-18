В больницах Удмуртии отменили введённые в начале пандемии ковидные ограничения 

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии отменили карантин по ковиду во всех медицинских учреждения. Данная мера действовала с начала пандемии коронавируса. Об этом в своих соцсетях сообщила вице-премьер Удмуртской Республики Эльвира Пинчук.

Вопрос был оперативно рассмотрен, в том числе из-за обращений граждан. Низкая заболеваемость коронавирусом позволила снять все ковидные ограничения. Будут вновь разрешены свидания в больницах и прогулки пациентов на свежем воздухе.

Напомним, о первых зафиксированных случаях ковида в Удмуртии стало известно 22 марта 2020 года. Заболела 20-летняя девушка и 27-летний мужчина. Заражённые молодые люди приехали из Швейцарии и Венгрии.