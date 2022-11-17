Ижевск. Удмуртия. В 2022 году заболеваемость клещевым энцефалитом в Удмуртии выросла в 1,6 раза в сравнении со среднемноголетним уровнем. Зарегистрировано почти 19 тыс. обращений по поводу укусов клещей – и это максимальный показатель за последние 10 лет, сообщается на сайте Управления Роспотребнадзора по Удмуртии.

Всего в этом сезоне на территории республики зафиксировано 83 случая диагностирования клещевого вирусного энцефалита. Высокие показатели заболеваемости зарегистрированы в Шарканском, Кезском, Балезинском, Якшур-Бодьинском и Игринском районах. Инфицированность клещей составила 1,7% на основании статистики обращений пациентов.

В целом отмечается рост заражений природно-очаговыми инфекциями, в том числе боррелиозом и геморрагической лихорадкой. Высокие показатели обусловлены ростом численности переносчиков болезней — клещей и мышевидных грызунов. Число заболевших геморрагической лихорадкой с почечным синдромом заметно выросло – 641 человек перенес эту тяжелую инфекцию в этом году.