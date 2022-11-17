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Заболеваемость клещевым энцефалитом в Удмуртии выросла в 1,6 раза

17:15, 17 ноября, 2022
Аграфена Костромская
Стажёр
Заболеваемость клещевым энцефалитом в Удмуртии выросла в 1,6 раза
17:15, 17 ноября, 2022
Аграфена Костромская
Стажёр
234
0
#инфекция\n#клещевой энцефалит\n#мышиная лихорадка\n#природно-очаговые инфекции\n#Удмуртия
Фото: ИА «Сусанин»
234
0

Всего в 2022 году зарегистрировано почти 19 тыс. обращений по поводу присасывания клещей.

Ижевск. Удмуртия. В 2022 году заболеваемость клещевым энцефалитом в Удмуртии выросла в 1,6 раза в сравнении со среднемноголетним уровнем. Зарегистрировано почти 19 тыс. обращений по поводу укусов клещей – и это максимальный показатель за последние 10 лет, сообщается на сайте Управления Роспотребнадзора по Удмуртии.

Всего в этом сезоне на территории республики зафиксировано 83 случая диагностирования клещевого вирусного энцефалита. Высокие показатели заболеваемости зарегистрированы в Шарканском, Кезском, Балезинском, Якшур-Бодьинском и Игринском районах. Инфицированность клещей составила 1,7% на основании статистики обращений пациентов.

В целом отмечается рост заражений природно-очаговыми инфекциями, в том числе боррелиозом и геморрагической лихорадкой. Высокие показатели обусловлены ростом численности переносчиков болезней — клещей и мышевидных грызунов. Число заболевших геморрагической лихорадкой с почечным синдромом заметно выросло – 641 человек перенес эту тяжелую инфекцию в этом году.

 

 

17:15, 17 ноября, 2022
Аграфена Костромская
Стажёр
234
0
#инфекция\n#клещевой энцефалит\n#мышиная лихорадка\n#природно-очаговые инфекции\n#Удмуртия