Коронавирус выявили у 197 жителей Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. За последние сутки в ковидарии Удмуртии госпитализировали 11 человек. Об этом в четверг, 18 августа, сообщила пресс-служба Минздрава республики.

В связи с лёгким течением заболевания в поликлиниках под медицинским наблюдением находится 1 876 человек. Также после выздоровления из ковид-центров Удмуртии выписали 122 пациента. Летальных случаев нет.

Новых случаев заражения коронавирусом в республике выявили 197. В числе заболевших 27 детей до 14 лет и 43 человека старше 65 лет.

Таким образом, с начала пандемии в Удмуртии зарегистрировали 170 195 лабораторно подтверждённых случаев коронавирусной инфекции. 164 809 человек выздоровели, 4 052 человека скончались.

Вакцинировалось в регионе 700 653 человека.