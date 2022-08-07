В Удмуртии за сутки ковидом заболели 88 человек

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за минувшие сутки проведено 3 754 теста на коронавирус, 88 из них оказались положительными. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Среди заболевших 13 детей до 14 лет и 17 пожилых граждан. 50 лечащихся в ковид-стационарах пребывают в состоянии средней степени тяжести, один — в тяжёлом. На амбулаторном лечении с лёгким течением заболевания находятся 1 122 человека.

36 человек справились с болезнью. Летальных случаев не зарегистрировано.