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В Удмуртии за сутки ковидом заболели 88 человек

10:00, 07 августа, 2022
Юрий Абашев
В Удмуртии за сутки ковидом заболели 88 человек
10:00, 07 августа, 2022
Юрий Абашев
319
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#здоровье\n#коронавирус
Фото: unsplash.com
319
0

Госпитализация понадобилась 7 гражданам.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за минувшие сутки проведено 3 754 теста на коронавирус, 88 из них оказались положительными. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Среди заболевших 13 детей до 14 лет и 17 пожилых граждан. 50 лечащихся в ковид-стационарах пребывают в состоянии средней степени тяжести, один — в тяжёлом. На амбулаторном лечении с лёгким течением заболевания находятся 1 122 человека.

36 человек справились с болезнью. Летальных случаев не зарегистрировано.

10:00, 07 августа, 2022
Юрий Абашев
319
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#здоровье\n#коронавирус