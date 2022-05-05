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Ещё 26 человек госпитализировали в ковидарии Удмуртии

09:10, 05 мая, 2022
Дмитрий Стрелков
Ещё 26 человек госпитализировали в ковидарии Удмуртии
09:10, 05 мая, 2022
Дмитрий Стрелков
132
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус
Фото: pixabay.com
132
0

Выписали за сутки 37 человек, летальных случаев нет.

Ижевск. Удмуртия. В ковидарии Удмуртии госпитализировали ещё 26 человек. Об этом 5 мая сообщила пресс-служба Минздрава республики.

В связи с лёгким течением заболевания в поликлиниках под медицинским наблюдением находятся 2 755 человек. Также за отчётные сутки 37 человек выписали из ковид-центров после выздоровления. Летальных случаев нет.

Новых случаев заражения в республике выявили 33 за сутки. В числе заболевших двое детей до 14 лет и 14 граждан старше 65 лет.

Таким образом, с начала пандемии в Удмуртии зарегистрирован 166 051 лабораторно подтверждённый случай коронавирусной инфекции. 161 546 человек выздоровели, 4 021 человек умерли.

Вакцинировалось в Удмуртии 697 386 человек.

09:10, 05 мая, 2022
Дмитрий Стрелков
132
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус