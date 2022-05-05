Ещё 26 человек госпитализировали в ковидарии Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. В ковидарии Удмуртии госпитализировали ещё 26 человек. Об этом 5 мая сообщила пресс-служба Минздрава республики.

В связи с лёгким течением заболевания в поликлиниках под медицинским наблюдением находятся 2 755 человек. Также за отчётные сутки 37 человек выписали из ковид-центров после выздоровления. Летальных случаев нет.

Новых случаев заражения в республике выявили 33 за сутки. В числе заболевших двое детей до 14 лет и 14 граждан старше 65 лет.

Таким образом, с начала пандемии в Удмуртии зарегистрирован 166 051 лабораторно подтверждённый случай коронавирусной инфекции. 161 546 человек выздоровели, 4 021 человек умерли.

Вакцинировалось в Удмуртии 697 386 человек.