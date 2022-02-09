В Удмуртии от коронавируса вылечились более 1 000 человек

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии от коронавируса вылечились еще 1 121 пациент. Об этом сообщает региональный оперштаб в соцсети «ВКонтакте».

Всего в Удмуртии за сутки провели 15 863 теста на коронавирус, из них 2 254 оказались положительными. В число заболевших вошли 518 детей до 14 лет и 207 пожилых людей. В ковид-центры госпитализировали 207 человек.

На сегодняшний день в больницах под медицинским наблюдением находятся 38 474 жителя Удмуртии. 1 033 пациента лежат в ковид-стационарах и находятся в состоянии средней тяжести, у 221 пациента болезнь протекает тяжело, из них 45 человек подключены к ИВЛ.

За прошедшие сутки скончались 5 пациентов, болевших коронавирусом. Женщинам было 68 и 80 лет, мужчинам — 33, 70, 78 лет.

За все время пандемии в регионе зарегистрировано 104 759 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 84 877 человек уже выздоровели, 3 547 граждан скончались.