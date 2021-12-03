В Удмуртии от коронавирусной инфекции вылечились еще 185 человек

Заболели еще 207 граждан.

Ижевск. Удмуртия. За минувшие сутки врачи выписали еще 185 жителей Удмуртии, переболевших ковидом. Об этом сообщает региональный оперштаб в соцсети «ВКонтакте».

Забелели еще 207 граждан. Среди них 37 детей и 36 пожилых людей.

Большинство новых пациентов находятся в Ижевске — 94 жителя, 21 зараженный проживает в Каракулинском районе, 17 — в Игринском, 11 — в Сарапульском. В остальных городах и районах численность заразившихся не превышает 10 человек.

8 пациентов с коронавирусом скончались. Женщинам было 61, 66, 82, 83, 83, 87 лет, мужчинам — 57 и 60 лет.

В настоящий момент 7 396 заболевших находятся в удовлетворительном состоянии, 538 человека в состоянии средней степени тяжести, 190 пациентов тяжело переносят болезнь.