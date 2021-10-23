Почти 28 тысяч жителей Удмуртии вакцинировались от коронавируса за неделю

Прививочная кампания продолжается.

Ижевск. Удмуртия. Более половины жителей Удмуртии, подлежащих вакцинации от коронавируса, поставили прививки. На текущей неделе в республике привились почти 28 тыс. человек, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

За пять рабочих дней, с 18 по 22 октября, вакцинопрофилактику прошли 27 786 жителей. По данным регионального правительства на 22 октября первый компонент вакцины в республике получили более 467 тыс. человек. Это 51% от числа граждан, которых необходимо привить от коронавируса.

С начала недели первую дозу двухкомпонентных вакцин поставил 12 831 житель Удмуртии. 3 417 человек поставили второй компонент, тем самым завершив вакцинацию. Однокомпонентным препаратом «Спутник Лайт» привились 11 538 граждан. Темпы вакцинации в Удмуртии вернулись к уровню, который был достигнут летом этого года.

Напомним, 5 октября в связи с ростом заболеваемости среди населения глава республики Александр Бречалов призвал жителей региона активнее прививаться. Тогда он констатировал, что за предшествующую неделю в республике вакцинацию прошли всего около 13 тыс. человек, в летние месяцы на прививки приходили до 28 тыс. граждан.

Добавим, поставить прививку можно в поликлинике по месту жительства. Также медицинские организации принимают коллективные заявки на вакцинацию от предприятий и организаций.