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Ещё 24 пациента с коронавирусом скончались в Удмуртии

09:15, 30 сентября, 2021
Дмитрий Стрелков
Ещё 24 пациента с коронавирусом скончались в Удмуртии
09:15, 30 сентября, 2021
Дмитрий Стрелков
391
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус
Фото: ИА "Сусанин"
391
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Новых случаев заражения в республике — 256.

Ижевск. Удмуртия. 256 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Удмуртии. Об этом утром четверга, 30 сентября, сообщил оперштаб на странице «ВКонтакте».

Отмечается, что в числе заболевших: 55 детей, 54 человека старше 65 лет. Также за сутки выписали после выздоровления 174 человека. В республике скончалось 24 человека, заболевших ковидом. Женщинам было 60, 83, 71, 71, 80, 71, 81, 88, 91, 79, 84, 91, 89, 91 год. Мужчинам было 68, 89, 65, 69, 84, 75, 68, 66, 70, 65 лет. 

Показатели заболевания и летальности вновь «установили» антирекорд в регионе. Сутками ранее заболело 237 человек, умерло 22.

Таким образом, всего на 30 сентября в Удмуртии зарегистрировано 53 454 лабораторно подтверждённых случая коронавирусной инфекции. 43 003 человека выздоровели. 2 026 летальных исходов.

Вакцинировались в республике 395 402 человека.

09:15, 30 сентября, 2021
Дмитрий Стрелков
391
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус
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