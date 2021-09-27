Ещё 18 человек с коронавирусом умерли в Удмуртии

За сутки выявили ещё 229 случаев заболевания.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии выявили ещё 229 случаев коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 27 сентября, сообщил оперштаб Удмуртии на официальной странице «ВКонтакте».

Уточняется, что в числе заболевших: 39 детей, 62 человека старше 65 лет. В статистике 18 летальных случаев. Умершим женщинам было 80, 68, 86, 82, 83, 79, 81, 72 года. Мужчинам было 84, 67, 59, 67, 62, 87, 37, 59, 34, 87 лет.

Также 110 человек выписали после выздоровления.

Таким образом, всего на 27 сентября в Удмуртии зарегистрировано 52 726 лабораторно подтверждённых случаев коронавирусной инфекции. 42 468 человек выздоровели. 1 960 летальных исходов.

Вакцинировались в республике 391 296 человек. Из них 323 413 получили второй компонент. 41 508 человек получили однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт».