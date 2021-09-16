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Пациенты Удмуртии снова смогут электронно записаться на прием к врачу

12:10, 16 сентября, 2021
Екатерина Сентемова
Пациенты Удмуртии снова смогут электронно записаться на прием к врачу
12:10, 16 сентября, 2021
Екатерина Сентемова
901
0
#Удмуртия\n#больницы\n#врачи\n#запись на приём
Фото: twenty20.com
901
0

Услуга начала действовать с 16 сентября.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии пациенты вновь смогут попасть к врачу с помощью электронной записи. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии. 

Такая возможность стала доступна с 16 сентября. По данным заместителя председателя правительства Удмуртии Эльвиры Пинчук, электронную запись приостановили 28 июля 2021 года из-за увеличения заболеваемости коронавирусом. 

Теперь записаться можно к врачам-терапевтам, стоматологам и другим узким специалистам. Решение было принято для того, чтобы развести потоки пациентов, таким образом уменьшив количество людей, обращающихся на прием в порядке живой очереди. 

Первичная медико-санитарная помощь будет оказываться по профилям: стоматология, плановая помощь детям, скрининг беременных, профилактические осмотры при устройстве на работу, дополнительное медицинское обследование граждан, подлежащих призыву на военную службу, заместительная почечная терапия, лечение пациентов с гематологическими, онкологическими заболеваниями, проходящими химиотерапию, с сердечно-сосудистыми заболеваниями, пациентов фтизиатрического профиля, вакцинация против коронавируса. 

По данным Управления Роспотребнадзора по Удмуртии, с 1 по 15 сентября в республике острыми респираторными вирусными инфекциями заболели 23 435 человек, из них 13 380 детей до 14 лет. Такая заболеваемость в 1,3 раза выше средних многолетних значений.

Напомним, что в связи с увеличением количества пациентов очереди на прием к врачам выросли в 1,5-2 раза. Для снижения нагрузки в больницы решили привлечь ординаторов из Ижевской медакадемии.

12:10, 16 сентября, 2021
Екатерина Сентемова
901
0
#Удмуртия\n#больницы\n#врачи\n#запись на приём
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