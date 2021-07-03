112 человек в Удмуртии заразились коронавирусом

Среди заболевших 16 детей.

Ижевск. Удмуртия. В городах и районах Удмуртии за последние сутки еще 112 человек заразились коронавирусом. Среди них 16 детей в возрасте до 14 лет и 14 жителей старше 65 лет, сообщает республиканский оперативный штаб.

Не перенесли заболевание 5 человек, женщинам было 42 и 85 лет, возраст скончавшихся мужчин - 55, 82, 89 лет.

Почти половина из вновь заболевших – жители Ижевска, в столице зарегистрировано 53 случая инфицирования. Самым неблагополучным среди сельских районов оказался Увинский – 17 заражений за стуки. Также диагноз подтвердился у 7 жителей Воткинска, столько же заболевших в Можгинском и Сюмсинском районах, 6 зараженных среди жителей Глазова и 5 в Можге.

Всего с начала пандемии и на сегодняшний день в Удмуртии зарегистрировано 36 068 случаев коронавирусной инфекции. 510 пациентов скончались. Сейчас от коронавируса лечение проходят более 3 200 жителей республики, из них 87 находятся в тяжелом состоянии.

Прививки от коронавируса поставили 198 504 человека, 145 065 прошли полный курс вакцинации.