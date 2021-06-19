48 жителей Удмуртии заразились коронавирусом за последние сутки

Среди инфицированных 8 детей в возрасте до 14 лет.

Ижевск. Удмуртия. 48 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Удмуртии за прошедшие сутки. Среди инфицированных - 8 детей в возрасте до 14 лет и 3 жителя старше 65 лет, сообщает оперативный штаб Удмуртской Республики.

Среди заболевших 22 жителя Ижевска. 6 случаев инфицирования зарегистрировано в Воткинске, 4 – в Красногорском районе, по 3 – в Глазове, Можге и Шарканском районе. Также в Алнашском и Вавожском районах заразились по 2 жителя, единичные случаи заболевания выявлены и в других сельских территориях.

На сегодня в Удмуртии зафиксировано 34 930 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 465 из них закончились летальным исходом.

Сейчас в стационарах и амбулаторно от коронавируса проходят лечение более 2,7 тыс. жителей Удмуртии, состояние 45 из них врачи оценивают как тяжелое.

За последние сутки в медучреждениях республики провели 4 245 исследований на COVID-19.