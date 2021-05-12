В Удмуртии провели более 1 млн исследований на новую коронавирусную инфекцию

Анализы проводятся в 13 вирусологических лабораториях Удмуртии.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии медики провели более 1 млн исследований на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике.

По данным на 11 мая, жители Удмуртии сделали 1 036 546 тестов на коронавирус, для этого в общей сумме медики провели 1 092 862 исследования. Анализы проводятся в 13 вирусологических лабораториях региона, где тест-системы и расходные материалы имеются в достаточном количестве.

За сутки с 10 по 11 мая в лабораториях Удмуртии исследовали 2762 пробы, это обследовано 2653 тестов.

На данный момент более 100 тысяч жителей региона получили первую прививку от коронавируса, а полный курс вакцинации прошли 70 тысяч человек.