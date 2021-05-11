В Удмуртии более 100 тысяч жителей получили первую прививку от коронавируса

Полный курс вакцинации прошли 70 тысяч человек.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии свыше 100 тысяч жителей получили первую прививку от коронавируса. Как сообщает пресс-служба Минздрава республики, более половины вакцинированных - граждане в возрасте старше 60 лет, страдающие хроническими заболеваниями.

Из общего числа вакцинированных более 98 тысяч привились препаратом «ГамКовидВак» («Спутник V»), 1 431 – вакциной «ЭпиВакКорона», 576 – вакциной «КовиВак».

Прививочная кампания в Удмуртии не останавливалась и в праздничные дни. За первую декаду мая в городах и районах вакцинировано около 20 тысяч человек.

Напомним, с начала массовой вакцинации в Удмуртию поставлено свыше 110 тыс. доз вакцин от 3 отечественных производителей. Только в первые дни мая в республику завезено более 19 тыс. комплектов препаратов «ГамКовидВак» и «ЭпивакКорона».