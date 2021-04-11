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Коронавирус: 75 человек заболели и столько же вылечены в Удмуртии

09:25, 11 апреля, 2021
Евгений Кандаков
Коронавирус: 75 человек заболели и столько же вылечены в Удмуртии
09:25, 11 апреля, 2021
Евгений Кандаков
344
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#здоровье\n#вакцинация\n#медицина\n#врачи\n#здравоохранение\n#Удмуртия\n#коронавирус
Фото: pixabay.com
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Количество проведенных исследований на инфекцию превысило 1 млн.

Ижевск. Удмуртия. Количество заразившихся и выздоровевших от коронавируса жителей Удмуртии за минувшие сутки составило 75 человек. Об этом сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19 на своей странице ВКонтакте.

Положительные тесты на инфекцию сдали 39 ижевчан, а также по 6 жителей Глазова и Завьяловского района. В Дебесском районе заболели 5 человек, в Якшур-Бодьинском - 4, в Кезском, Сюмсинском и Увинском – по 3, в Малопургинском - двое, в Игринском районе 1 пациент.

В числе заболевших 7 детей до 14 лет и 18 лиц старше 65 лет.

Вакцинировано 57 566 жителей республики, в том числе 40 149 - вторым компонентом.

В целом на 11 апреля в Удмуртии зарегистрирован 31 591 случай заражения COVID-19. Вылечены 28 120 человек, скончались 396. 77 больных - в тяжелом состоянии, 369 – в состоянии средней степени тяжести, 2 629 - в удовлетворительном состоянии.

С начала пандемии в регионе проведено 1 001 341 исследование на коронавирусную инфекцию, за последние сутки - 3 706.

09:25, 11 апреля, 2021
Евгений Кандаков
344
0
#здоровье\n#вакцинация\n#медицина\n#врачи\n#здравоохранение\n#Удмуртия\n#коронавирус