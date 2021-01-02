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Еще 220 жителей Удмуртии «подхватили» коронавирус

09:17, 02 января, 2021
Дарья Саушина
Еще 220 жителей Удмуртии «подхватили» коронавирус
09:17, 02 января, 2021
Дарья Саушина
1575
0
#здоровье\n#коронавирус\n#Удмуртия
Фото: pixabay.com
1575
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Врачи выписали 202 пациента.

Ижевск. Удмуртия. Еще 220 жителей Удмуртии заразились коронавирусом. Как сообщает региональный оперштаб в соцсети «ВКонтакте», случаи заражения выявили в Ижевске (91), Можге (22), Воткинске (19). Также диагноз подтвердился у 15 жителей Завьяловского района, 13 – Кезского, 11 – Увинского районов, 7 – Глазова, по 6 случаев – в Камбарском и Якшур-Бодьинском районах, по 5 – в Сарапуле и Шарканском районе, по 4 – в Каракулинском и Сарапульском районах,  3 – в Можгинском, по 2 – в Селтинском, Киясовском и Воткинском районах, по 1 – в Алнашском, Глазовском, Дебесском районах.

202 пациента выздоровели.

Всего по состоянию на утро 2 января в Удмуртской Республике зарегистрировано 20 293 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции. 16 416 человек выздоровели, 300 – скончались.

09:17, 02 января, 2021
Дарья Саушина
1575
0
#здоровье\n#коронавирус\n#Удмуртия