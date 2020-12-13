205 новых случаев коронавируса выявили за сутки в Удмуртии

В 13 муниципальных образованиях новых случаев заболевания не выявлено.

Ижевск. Удмуртия. В медицинских учреждениях Удмуртии выявлено 205 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19 в своей группе ВКонтакте.

Отмечается, что 158 человек вылечились и выписаны из больниц. О летальных исходах не сообщается.

В Ижевске положительные тесты на инфекцию сдали 86 человек, 21 - в Глазове, 19 – в Завьяловском районе. Кроме того, заболели 13 жителей Ярского района, 11 балезинцев и 9 жителей Можги. Также 9 случаев заражения зафиксировано в Каракулинском районе, 8 - в Игринском, по 6 - в Кезского и Юкаменском, 5 - в Глазовском, по 3 – в Сарапуле и Можгинском районе, по 2 - в Малопургинском и Камбарском, по одному случаю зарегистрировано в Якшур-Бодьинском и Алнашском районах.

В 13 муниципальных образованиях новых случаев заболевания не выявлено.

Всего на 13 декабря в Удмуртии лабораторно подтверждены 16 036 заражений коронавирусной инфекцией. 12 541 пациент вылечен, 268 скончались. Из числа заболевших 2 277 находятся в удовлетворительном состоянии, у 765 отмечается состояние средней степени тяжести, у 185 - тяжелое.

В целом по республике сначала пандемии проведено 686 748 тестов на COVID-19, в том числе за последние сутки - 3 455.