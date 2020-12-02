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Единый номер 122 по «коронавирусным» вопросам начал работать в Удмуртии

17:00, 02 декабря, 2020
Аграфена Костромская
Единый номер 122 по «коронавирусным» вопросам начал работать в Удмуртии
17:00, 02 декабря, 2020
Аграфена Костромская
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#коронавирус\n#Удмуртия
Фото: ИА Сусанин
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Звонки принимаются в будни с 8:00 до 19:00, а в субботу — с 8:00 до 14:00.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии запущен единый номер 122 для вопросов про коронавирус. Об этом информационному агентству «Сусанин» рассказал председатель правительства Удмуртской Республики Ярослав Семёнов. 

122 — бесплатный номер колл-центра, в который можно обратиться по любому вопросу про COVID-19 и получить консультацию. Также по нему можно записаться на приём к врачу или вызвать его на дом, узнать информацию о работе больницы или подать жалобу на неё. Также, если необходимо, звонок будет перенаправлен в медучреждение или скорую помощь. Звонки бесплатные и принимаются с любых телефонов в будни с 8:00 до 19:00, а в субботу — с 8:00 до 14:00. 

«В будущем по этому номеру можно будет дистанционно оформить больничный лист, доставку рецептурных препаратов, получить предварительную консультацию специалиста и решить многие другие вопросы, связанные с COVID-19», — добавил Семёнов.

Единый колл-центр был запущен по всей России в конце ноября. По информации пресс-службы Правительства России, система была предварительно протестирована.

17:00, 02 декабря, 2020
Аграфена Костромская
168
0
#коронавирус\n#Удмуртия