Руководитель администрации главы и правительства Удмуртии вылечился от коронавируса

Он поблагодарил врачей и тех, кто поддерживал его во время болезни.

Ижевск. Удмуртия. Руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Сергей Смирнов вылечился от коронавируса. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети «Фейсбук».

«Всё! Победа! Тест отрицательный, антитела есть! <…> Возвращаюсь к обычной жизни», – написал Смирнов.

Он поблагодарил врачей и тех, кто поддерживал его во время болезни.

Напомним, о своей болезни Сергей Смирнов сообщил 13 ноября. Ранее от коронавируса вылечился глава Ижевска Олег Бекмеметьев. Также Covid-19 уже переболел руководитель Удмуртии Александр Бречалов.