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Руководитель администрации главы и правительства Удмуртии вылечился от коронавируса

14:30, 02 декабря, 2020
Ксения Чернова
Руководитель администрации главы и правительства Удмуртии вылечился от коронавируса
14:30, 02 декабря, 2020
Ксения Чернова
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#власть и чиновники\n#здоровье\n#коронавирус\n#Сергей Смирнов
Фото: facebook.com (Сергей Смирнов)
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Он поблагодарил врачей и тех, кто поддерживал его во время болезни.

Ижевск. Удмуртия. Руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Сергей Смирнов вылечился от коронавируса. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети «Фейсбук».

«Всё! Победа! Тест отрицательный, антитела есть! <…> Возвращаюсь к обычной жизни», – написал Смирнов.

Он поблагодарил врачей и тех, кто поддерживал его во время болезни.

Напомним, о своей болезни Сергей Смирнов сообщил 13 ноября. Ранее от коронавируса вылечился глава Ижевска Олег Бекмеметьев. Также Covid-19 уже переболел руководитель Удмуртии Александр Бречалов.

14:30, 02 декабря, 2020
Ксения Чернова
181
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#власть и чиновники\n#здоровье\n#коронавирус\n#Сергей Смирнов