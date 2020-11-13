Руководитель администрации главы и правительства Удмуртии заразился коронавирусом

Ранее Covid-19 переболел глава Ижевска.

Ижевск. Удмуртия. Руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Сергей Смирнов заразился коронавирусом. Об этом чиновник написал на своей странице в «Фейсбуке».

«Вот и до меня добралась зараза заморская... Сегодня получил положительный тест на Covid-19», — рассказал Смирнов. Он добавил, что оснований для паники нет.

Напомним, что ранее от коронавируса вылечился глава Ижевска Олег Бекмеметьев. Также Covid-19 уже переболел руководитель Удмуртии Александр Бречалов.