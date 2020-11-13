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Руководитель администрации главы и правительства Удмуртии заразился коронавирусом

20:25, 13 ноября, 2020
Анастасия Шевченко
Руководитель администрации главы и правительства Удмуртии заразился коронавирусом
20:25, 13 ноября, 2020
Анастасия Шевченко
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#чиновники\n#коронавирус
Фото: udmurt.ru
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Ранее Covid-19 переболел глава Ижевска.

Ижевск. Удмуртия. Руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Сергей Смирнов заразился коронавирусом. Об этом чиновник написал на своей странице в «Фейсбуке».

«Вот и до меня добралась зараза заморская... Сегодня получил положительный тест на Covid-19», — рассказал Смирнов. Он добавил, что оснований для паники нет.

Напомним, что ранее от коронавируса вылечился глава Ижевска Олег Бекмеметьев. Также Covid-19 уже переболел руководитель Удмуртии Александр Бречалов.

 

20:25, 13 ноября, 2020
Анастасия Шевченко
2
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#чиновники\n#коронавирус