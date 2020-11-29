В Удмуртии за сутки выявили 175 новых случаев коронавируса

Выздоровели 122 человека.

Ижевск. Удмуртия. За последние сутки в Удмуртии выявили 175 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба правительства Удмуртской Республики в соцсети «ВКонтакте».



Диагноз подтвердился у 99 жителей Ижевска, 10 жителей Глазова, 6 жителей Сарапула. По 5 случаев в Можге, в Сарапульском районе, в Можгинском районе, в Игринском районе и в Балезинском районе. По 4 заразившихся в Воткинске, Алнашском и Шарканском районах.

По три случая зарегистрировано в Глазовском, Дебесском, Завьяловском, Каракулинском и Красногорском районах. По два случая в Вавожском, Воткинском и Якшур-Бодьинском районах. По одному случаю в Киясовском и Увинском районах.

С болезнью справились 122 пациента. Общее количество выздоровевших с начала пандемии составляет 10 613 человек. 216 случаев закончились летальным исходом. Всего на 29 ноября в Удмуртии зарегистрировано 13 368 лабораторно подтверждённых случаев.

1 548 пациентов находятся в удовлетворительном состоянии, 806 — в средней степени тяжести, 185 — в тяжелом состоянии