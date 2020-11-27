В Удмуртии зарегистрировали 172 новых случая коронавируса, 1 мужчина скончался

127 человек выздоровели.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии выявили 172 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба правительства Удмуртской Республики в соцсети «ВКонтакте».

Положительный диагноз подтвердился у 96 жителей Ижевска, 11 жителей Глазова, 8 жителей Сарапула, 6 жителей Воткинска, 5 жителей Можги, 5 жителей Завьяловского района, по 4 зараженных в Балезинском, Воткинском и Каракулинском районах, по 3 – в Сюмсинском, Юкаменском и Игринском районах. По 2 случая зафиксировали в Граховском, Камбарском, Кезском, Кизнерском, Киясовском, Малопургинском, Увинском районах, по 1 случаю заражения – в Алнашском, Вавожском, Можгинском, Селтинском, Шарканском, Ярском районах.

За сутки выздоровели 127 человек, скончался 55-летний мужчина. В тяжелом состоянии в настоящее время находятся 182 пациента. Число летальных случаев с начала пандемиии достигло 216, количество выздоровевших - 10 347.