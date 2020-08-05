29 новых случаев коронавируса выявили в Удмуртии, 3 пациента скончались

Помимо Ижевска факты заражения подтвердились в Завьяловском, Можгинском и Сарапульском районах, Сарапуле и Можге.

Ижевск. Удмуртия. За последние сутки в Удмуртии выявили 29 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб в соцсети «ВКонтакте». По состоянию на утро 5 августа диагноз подтвердился у 15 жителей Ижевска, 6 - Завьяловского района, 4 -Сарапула, 2 - Можгинского района, по одному случаю зарегистрировано в Можге и Сарапульском районе.

3 летальных случая. Женщинам с подтвержденным коронавирусом было 92 года, 66 и 59 лет.

Выздоровели 35 человек. Общее число вылечившихся с начала пандемии в Удмуртии составило 2056 пациентов. 54 человека скончались. Из тех, кто продолжает лечение, 291 пациент находится в удовлетворительном состоянии, 69 – в средней степени, 22 – в тяжелом.