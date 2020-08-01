Еще 20 человек в Удмуртии заболели коронавирусом

Диагноз подтвердился у жителей Ижевска и Глазова.

Ижевск. Удмуртия. Ещё 20 новых случаев заражения коронавирусной инфекции выявили в Удмуртии. Об этом сообщили в официальной группе правительства республики а сайте «ВКонтакте» утром в субботу, 1 августа.

Диагноз подтвердился у 19 жителей Ижевска и одного жителя Глазова. 43 человека выздоровели, их выписали.

Таким образом, всего на 1 августа в Удмуртии зарегистрировано 2 398 лабораторно подтверждённых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 1 961 человек выздоровел. 47 летальных случаев.

Состояние заболевших: 321 в удовлетворительном состоянии, 48 средней степени тяжести, 21 в тяжёлом состоянии.

Всего в Удмуртии провели 200 237 исследований на коронавирусную инфекцию, из них за последние сутки — 2 352.