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Около 130 пациентов в Удмуртии лечатся от коронавируса дома

12:48, 06 мая, 2020
Дмитрий Стрелков
Около 130 пациентов в Удмуртии лечатся от коронавируса дома
12:48, 06 мая, 2020
Дмитрий Стрелков
377
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#лечение\n#коронавирус\n#самоизоляция
Фото: pixabay.com
377
0

Этим людям не нужны специфические препараты.

Ижевск. Удмуртия. Около 130 пациентов с выявленным коронавирусом в Удмуртии проходят лечение на дому. Об этом рассказал во время онлайн-брифинга министр здравоохранения республики Георгий Щербак в среду, 6 мая.

«На утро 6 мая в Удмуртии 344 подтверждённых случая заболевания. На стационаре находятся 141 человек с подтверждённым коронавирусом, в тяжёлом состоянии — 9 человек, получающих кислородную поддержку, только один на ИВЛ. Порядка 130 пациентов находятся на лечении на дому», — рассказал министр здравоохранения Удмуртии.

Он пояснил, что к амбулаторным пациентам применяется терапия без специфических препаратов. За пациентами на дому наблюдение ведёт участковая служба. Обязательно поддерживается ежедневный контакт — с выздоравливающими созваниваются. Дважды в день проверяют температуру.

«В первую очередь обращаем внимание на появление симптомов респираторных заболеваний», — подчеркнул Георгий Щербак.

Коронавирус в Удмуртии: Актуальная информация - Развитие истории / Сусанин

Хроника развития ситуации с коронавирусом в Ижевске и на территории Удмуртии в 2020 году. Таймлайн и история событий

12:48, 06 мая, 2020
Дмитрий Стрелков
377
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#лечение\n#коронавирус\n#самоизоляция

 

 

 


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