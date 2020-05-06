Около 130 пациентов в Удмуртии лечатся от коронавируса дома

Этим людям не нужны специфические препараты.

Ижевск. Удмуртия. Около 130 пациентов с выявленным коронавирусом в Удмуртии проходят лечение на дому. Об этом рассказал во время онлайн-брифинга министр здравоохранения республики Георгий Щербак в среду, 6 мая.

«На утро 6 мая в Удмуртии 344 подтверждённых случая заболевания. На стационаре находятся 141 человек с подтверждённым коронавирусом, в тяжёлом состоянии — 9 человек, получающих кислородную поддержку, только один на ИВЛ. Порядка 130 пациентов находятся на лечении на дому», — рассказал министр здравоохранения Удмуртии.

Он пояснил, что к амбулаторным пациентам применяется терапия без специфических препаратов. За пациентами на дому наблюдение ведёт участковая служба. Обязательно поддерживается ежедневный контакт — с выздоравливающими созваниваются. Дважды в день проверяют температуру.

«В первую очередь обращаем внимание на появление симптомов респираторных заболеваний», — подчеркнул Георгий Щербак.