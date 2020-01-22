Более 128 тыс человек отдохнут в лагерях и санаториях Удмуртии этим летом

Проверки в учреждениях пройдут в июне.

Ижевск. Удмуртия. В рамках летней оздоровительной кампании в Удмуртии отдохнут 128 354 человека. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования республики.

На отдых детей в лагерях и санаториях из регионального бюджета выделят около 363 млн рублей. Субсидии будут направлять с учетом количества детей. Тем муниципалитетам, где увеличилось число ребят, на организацию отдыха выделят больше средств.

В этом году о летнем отдыхе начали говорить с января, чтобы избежать ошибок 2019 года. «В прошлом году мы столкнулись с рядом ситуаций, когда некоторые лагеря открылись на месяц позже, а в некоторых случаях мы и вовсе не допустили продажу путевок, потому что площадка была очевидно не готова», — рассказал председатель правительства Удмуртии Ярослав Семёнов.

Муниципалитетам рекомендовали повысить требования к персоналу в вопросах противопожарного режима, в том числе при эксплуатации электроприборов, розеток, путей эвакуации. Кроме того, организациям необходимо проводить инструктажи с дежурным персоналом по их действиям в случае пожара.

По словам министра образования Удмуртии Светланы Болотниковой, с 2020 года министерство будет контролировать сведения, поданные организациями в реестр отдыха и оздоровления детей. Также уже утвержден план проведения проверок юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Большая часть проверок пройдет в июне.