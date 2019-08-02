Анонимно: жители Ижевска поучаствовали во всероссийской акции «Тест на ВИЧ. Экспедиция»

Мобильный пункт проедет по сорока регионам страны.

Ижевск. Удмуртия. Жители Ижевска поучаствовали во всероссийской акции «Тест на ВИЧ. Экспедиция». Удмуртия стала 13-м регионом на пути следования мобильного комплекса.

Акция, позволяющая любому желающему сдать кровь на ВИЧ, проходит в России с 17 июня по 5 ноября. За это время передвижной пункт объедет 40 регионов и 191 город России.

«Очень важно, что мы выбрали не только главные города в регионе, но и города, которые может быть не в той степени охвачены консультированием и бесплатным тестированием», - рассказала психолог-консультант всероссийской акции «Тест на ВИЧ. Экспедиция-2019» Екатерина Асеева. В Удмуртии автомобиль побывает во всех пяти городах.

1 августа пройти тестирование и послушать, что представляет из себя эта болезнь и чем она опасна, можно было в парке Кирова и у ТРЦ «Петровский» в Ижевске. Узнать свой ВИЧ-статус жители смогут и 2 августа с 11:00 до 12:00 у городской администрации.

Отметим, тестирование проходит анонимно. Кровь берут из пальца, а каждому «пациенту» присваивают номер. Результат на наличие в организме антител говорят уже через 10 минут.

Мобильный пункт "Тест на ВИЧ. Экспедиция" в Ижевске Uploaded by ИА Сусанин on 2019-08-01.

Как рассказал главврач республиканского центра по борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Олег Горбунов, Удмуртия на сегодняшний день не входит в перечень пораженных регионов России. Показатель пораженности на 100 тыс. населения в республике на 25% ниже, чем в среднем по стране.

С начала 2019 года в регионе было выявлено 586 новых случаев инфицирования, что на 10% меньше аналогичного периода прошлого года.

«Если раньше мы говорили, что наиболее подверженные группы риска – это лица, употребляющие наркотики внутривенно, коммерческие секс-работницы, лица, часто меняющие половых партнеров, то в настоящее время в группе риска в целом находится все население трудоспособного возраста от 25 до 50 лет, потому что понятие рискованного поведения для каждого человека разное», - пояснил Олег Горбунов.

Отметим, в настоящее время ВИЧ-инфекция по-прежнему остается неизлечимой, но заболевание перестало быть смертельным. Продолжительность и качество жизни человека, вовремя узнавшего свой положительный ВИЧ-статус и начавшего принимать противовирусные препараты, не отличается от жизни обычного человека.