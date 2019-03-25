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В Удмуртии 2 человека умерли от туберкулеза в 2019 году

11:23, 25 марта, 2019
Анна Торхова
11:23, 25 марта, 2019
Анна Торхова
207
0
#Роспотребнадзор\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#больница\n#вакцинация
Фото: wikipedia.org
207
0

За прошлый год было зарегистрировано более 600 случаев активной формы туберкулеза.

Ижевск. Удмуртия. С начала 2019 года в Удмуртии от туберкулеза умерли 2 человека. Об этом журналистам сообщила заведующая организационно-методическим отделом клинической республиканской туберкулезной больницы Валентина Данилова.

В прошлом году было зарегистрировано 634 случая активной формы туберкулеза. Болезнь отмечалась во всех районах республики, кроме Юкаменского. Самые высокие показатели регистрировались в Сюмсинском, Красногорском и Игринском районах, - рассказала начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Удмуртии Юлия Бушмакина.

Основной процент заболевших приходится на постоянно проживающее население. В системе ФСИН за последние три года заболеваемость снизилась в 2 раза. Ежегодно среди мигрантов в Удмуртии регистрируются 2-3 случая, бомжей – 7-10.

Среди постоянно проживающего в Удмуртии населения в основном заболевают трудоспособные жители, более 70% - это мужчины, чаще неработающие, ведущие асоциальный образ жизни.

Отметим, туберкулез передается воздушно-капельным путем. Болезнь обнаруживают при профилактических осмотрах, флюорографии, около 40% - при жалобах больных с пнвемонией и ОРЗ. За 2018 год от болезни умерло 78 человек.

За последние 5 лет в УР показатели регистрируются на уровне российских, отмечается снижение заболеваемости и смертности.

11:23, 25 марта, 2019
Анна Торхова
207
0
#Роспотребнадзор\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#больница\n#вакцинация

 

 

 


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