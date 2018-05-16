Жители Ижевска сдадут кровь на наличие ВИЧ

Бесплатная и анонимная акция пройдёт в трёх торговых центрах города.

Ижевск. Удмуртия. Сдать кровь на ВИЧ сможет любой желающий в Ижевске в воскресенье, 20 мая. Как сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии, мероприятие приурочено к всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД».

20 мая с 16:00 до 19:00 в торговых центрах «Италмас», «Петровский» и «Талисман» каждый может сдать кровь анонимно и бесплатно, получив результат в течение нескольких дней.

Акция также призвана решить задачи информирования населения об актуальности стоящей перед обществом проблемы, путях распространения ВИЧ/СПИД в современном обществе, возможных серьёзных последствиях, существующих эффективных способах профилактики, развитии личной ответственности по отношению к собственной жизни и здоровью.

Методические материалы о ВИЧ, его профилактике и лечении, многое другое размещено на сайтах www.стопвичспид.рф и http://spid18.ru/.