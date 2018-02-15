Вспышку ротавирусной инфекции зарегистрировали в одном из частных детсадов Удмуртии

Работу садика приостановили на 30 суток.

Ижевск. Удмуртия. В одном из частных детсадов Удмуртии зарегистрированы случаи заболевания ротавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Удмуртской Республике.

В ходе проверки специалисты выявили грубые нарушения закона.

Так, у работников отсутствуют медкнижки, нарушены сроки прохождения аттестации и профподготовки. В детсаду нет оборудования для приготовления блюд и необходимого количества горшков для детей.

Сотрудникам ведомства не предоставили документы, которые бы подтверждали качество и безопасность продуктов, а также меню. Кроме того, руководство сада не выполнило в срок предписание о проведении противоэпидемических мероприятий.

В связи с этим, Индустриальный суд Ижевска приостановил работу сада на 30 суток.