Удмуртия предложит поставить дефибрилляторы в местах с массовым пребыванием людей

По словам председателя правительства региона, инициативу Удмуртии поддержала министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия выйдет на федеральный уровень с инициативой поставить дефибрилляторы в местах с массовым пребыванием людей. Об этом на сессии Госсовета республики заявил спикер регионального парламента Алексей Прасолов. По его словам, это позволит сохранить жизни людей, в случае возникновения у них проблем с сердцем. В Госсовете аппарат есть уже месяц, страхуя депутатов, сотрудников аппарата и приглашенных.

Как рассказал председатель правительства Удмуртской Республики Ярослав Семенов, инициативу субъекта поддержала министр здравоохранения России Вероника Скворцова. «Эту идею поддержала Вероника Игоревна Скворцова, когда приезжала к нам несколько месяцев назад, мы выступили с этим предложением (установки дефибрилляторов – прим.ред.), это очень правильная инициатива потому, что зачастую это вопрос жизни и смерти», - сообщил Семенов.