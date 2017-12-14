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      Удмуртия предложит поставить дефибрилляторы в местах с массовым пребыванием людей

      16:42, 14 декабря, 2017
      Дарья Саушина
      16:42, 14 декабря, 2017
      Дарья Саушина
      175
      0
      #медицина\n#здоровье\n#Правительство\n#Удмуртия\n#Госсовет Удмуртии
      Фото: orthodoxmoscow.ru
      175
      0

      По словам председателя правительства региона, инициативу Удмуртии поддержала министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

      Ижевск. Удмуртия. Удмуртия выйдет на федеральный уровень с инициативой поставить дефибрилляторы в местах с массовым пребыванием людей. Об этом на сессии Госсовета республики заявил спикер регионального парламента Алексей Прасолов. По его словам, это позволит сохранить жизни людей, в случае возникновения у них проблем с сердцем. В Госсовете аппарат есть уже месяц, страхуя депутатов, сотрудников аппарата и приглашенных.

      Как рассказал председатель правительства Удмуртской Республики Ярослав Семенов, инициативу субъекта поддержала министр здравоохранения России Вероника Скворцова. «Эту идею поддержала Вероника Игоревна Скворцова, когда приезжала к нам несколько месяцев назад, мы выступили с этим предложением (установки дефибрилляторов – прим.ред.), это очень правильная инициатива потому, что зачастую это вопрос жизни и смерти», - сообщил Семенов.

      16:42, 14 декабря, 2017
      Дарья Саушина
      175
      0
      #медицина\n#здоровье\n#Правительство\n#Удмуртия\n#Госсовет Удмуртии

       

       

       

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