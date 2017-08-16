Для успешного предотвращения эпидемии необходимо вакцинировать не менее 40% населения.

Ижевск. Удмуртия. 250 тыс детей и 350 тыс взрослых привьют от гриппа в Удмуртии осенью. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртской Республики.

За счет федерального бюджета в регион поступят 603 тыс. доз вакцины.

«На сегодняшний день в республику поступила вакцина против гриппа для взрослого населения «групп риска» – «Совигрипп» в количестве 50,0% от годовой потребности. Вакцина для иммунизации взрослого населения имеется на всех территориях Удмуртской Республики, во всех медицинских организациях», - отмечается в сообщении.

В ближайшее время медики ждут поступления детской вакцины и препарата для беременных женщин. Они смогут пройти вакцинацию бесплатно. Также за счет бюджета привьют медработников, учителей и воспитателей детского сада, работников общественного транспорта, торговли, коммунальной сферы, призывников, а также пенсионеров.

Для успешного предотвращения эпидемии гриппа необходимо привить не менее 40% населения.