Врио главы Удмуртии: оптимизация здравоохранения в регионе прошла с ошибками

По словам Александра Бречалова, сейчас вопросы здравоохранения являются наиболее приоритетными.

Глазов. Удмуртия. Оптимизация здравоохранения в Удмуртии прошла с ошибками. Об этом во время рабочей поездки в Глазов сообщил врио главы республики Александр Бречалов.

По его словам, сейчас вопросы здравоохранения находятся в приоритете в списке обозначенных проблем.

«К сожалению, оптимизация, которая была проведена в регионе в силу федерального законодательства, прошла с ошибками. Речь идёт о сокращении койко-мест и оптимизации медучреждений в населённых пунктах. Сейчас мы эти ошибки исправляем. Мы собираем все жалобы от людей и проверяем их. Проводим очень долгую, но нужную работу. Иначе мы не поймём, какой запрос идёт от населения в сфере медицины», - сказал Бречалов.