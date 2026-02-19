Ижевск. Удмуртия. Ижевчан приглашают на общественные обсуждения эскизного проекта благоустройства Арсенального квартала - территории, в квадрате улиц Пушкинская, Лихвинцева, Коммунаров и Наговицына, в центре которой расположен Национальный музей Удмуртии. Об этом сообщили в Центре территориального развития УР.



Презентация проекта пройдёт 4 марта в 18:30 в Библиотеке имени Некрасова (улица Вадима Сивкова, 158). Будущий облик и наполнение квартала разрабатывали с учётом результатов первых обсуждений и социологических исследований. Участникам встречи покажут итоговые решения и ответят на вопросы горожан.



Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.



Напомним, в рамках реализации проекта часть улицы Наговицына могут сделать пешеходной. Также в квартале планируют установить памятники писателю Максиму Прокопьеву и поэтессе Ашальчи Оки.