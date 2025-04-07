Воткинск. Удмуртия. Министерство имущественных отношений Удмуртии предложило взять в аренду пространства бывшей Земской больницы, которые до недавнего времени занимала Городская больница №2. Об этом госорган сообщил в соцсетях.

«В собственности Удмуртской Республики есть здания и помещения, которые давно не используются для нужд государственных учреждений. Таким объектам мы ищем новых пользователей. Сначала мы ищем среди государственных или муниципальных учреждений. Если таковых нет, принимается решение о передаче имущества по договорам аренды, безвозмездного пользования или продаже объекта на торгах», — пояснили в министерстве.

Так, в настоящее время Минимуществом Удмуртии ведётся поиск организаций, заинтересованных в использовании следующих объектов:

- хирургическое отделение площадью 2 366,5 кв. м, по адресу: Воткинск, ул. 1 Мая, 93;

- здание площадью 1 180,2 кв. м по тому же адресу.

В случае заинтересованности в данных зданиях и помещениях предлагается обратиться в Минимущество Удмуртии по телефону 8 (3412) 497-134 или написать по адресу: mail@mi.udmr.ru

Отметим, что речь идёт о здании Земской больницы, которую построили в начале ХХ века. Главный корпус заложили в 1909 году. При советской власти здание надстроили третьим этажом. Первым врачом в новую больницу был назначен уроженец Воткинского завода Фёдор Васильевич Стрельцов (1877 – 1966). Но уже в ноябре 1906 года он вернулся в Сарапул, где позднее прославился как именитый краевед.

Напомним, что также в Воткинске выставлена на продажу ещё одна больничная постройка, обладающая исторической ценностью, — здание «Богадельни Созыкина» (ул. Пугачёва, 27а).

Также напомним, что городскую больницу в Воткинске в результате оптимизации присоединили к Воткинской районной больнице в феврале.