Ижевск. Удмуртия. Глава Ижевска заявил, что будет строго спрашивать с руководителей управляющих компаний, торговых сетей, ресурсоснабжающих организаций и муниципальных предприятий за уборку городских территорий. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал сам Дмитрий Чистяков.

«Совсем скоро мы будем отмечать важные юбилейные даты — 80-летие Великой Победы и 265-летие Ижевска. К этим событиям надо привести в порядок все городские территории», — сообщает глава.

К этим событиям город приводят в порядок: с улиц убирают смёт, моют дороги, а с 5 апреля стартуют и общегородские субботники. Глава Ижевска дал поручение управляющим компаниям, ресурсникам, соцучреждениям, заводам и транспортникам до конца недели сверстать планы проведения субботников на закрепленных за ними территориях.

Спрашивать с них он обещает строго. Также в городе ежедневно работает административная инспекция, которая проверяет, как соблюдаются Правила благоустройства.

«Друзья, никого не хотим штрафовать. Но это наш город. Это мы хотим жить в чистом и красивом городе, поэтому не может быть равнодушных», — заявил Дмитрий Чистяков.