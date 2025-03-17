Ижевск. Удмуртия. В Ижевске начали весеннюю уборку от грязи. Как сообщил в соцсетях глава города Дмитрий Чистяков, подрядные организации начали чистить улицы, убирать мусор с газонов.

«Ждём стабильный «плюс» на термометре, чтобы начать мыть дороги, остановки и ограждения, дорожные знаки», — отметил градоначальник.

Он подчеркнул, что у районных администраций есть чёткое понимание по распределению городских территорий за ответственными: муниципальными подрядчиками, управляющими компаниями, владельцами нежилых зданий. Специалисты районных администраций помогут в организации генеральной уборки.

«Каждый должен понимать ответственность за состояние своего имущества, внешний вид фасадов, заборов, благоустройство прилегающих территорий. Традиционные весенние субботники стартуют в Ижевске с 1 апреля. Наша общая задача: привести в порядок город к святому празднику — Дню Победы», — написал Дмитрий Чистяков.