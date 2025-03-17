Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
В оркестре с детства Лонгрид Спорт с закрытыми глазами Лонгрид Немецкий рояль 19 века и книга из пятого столетия — чем удивляет гостей музей Чайковского в Воткинске Лонгрид

Улицы Ижевска начали очищать от грязи

15:15, 17 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
Улицы Ижевска начали очищать от грязи
15:15, 17 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
83
0
#Ижевск\n#уборка улиц
Источник фото: ИА «Сусанин»
83
0

Весенние субботники стартуют в городе 1 апреля.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске начали весеннюю уборку от грязи. Как сообщил в соцсетях глава города Дмитрий Чистяков, подрядные организации начали чистить улицы, убирать мусор с газонов. 

«Ждём стабильный «плюс» на термометре, чтобы начать мыть дороги, остановки и ограждения, дорожные знаки», — отметил градоначальник.

Он подчеркнул, что у районных администраций есть чёткое понимание по распределению городских территорий за ответственными: муниципальными подрядчиками, управляющими компаниями, владельцами нежилых зданий. Специалисты районных администраций помогут в организации генеральной уборки. 

«Каждый должен понимать ответственность за состояние своего имущества, внешний вид фасадов, заборов, благоустройство прилегающих территорий. Традиционные весенние субботники стартуют в Ижевске с 1 апреля. Наша общая задача: привести в порядок город к святому празднику — Дню Победы», — написал Дмитрий Чистяков.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники

15:15, 17 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
83
0
#Ижевск\n#уборка улиц