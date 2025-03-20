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С набережной Ижевска до 12 июня уберут железные скульптуры

18:13, 20 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
С набережной Ижевска до 12 июня уберут железные скульптуры
18:13, 20 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
33
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Набережная Ижевского пруда\n#скульптуры
Источник фото: ИА «Сусанин»
33
0

Арт-объекты вернут скульпторам, которые их создали.

Ижевск. Удмуртия. С набережной ижевского пруда в 2025 году уберут металлические скульптуры. Об этом 20 марта во время прямого эфира на телеканале «Моя Удмуртия» рассказал глава города Дмитрий Чистяков.  

«Это такая история Ижевска, мне так они нравились, когда я был моложе, они же там давно появились. Мне нравится такое творчество, ребята молодцы», — заявил мэр. 

Но спустя долгие годы скульптуры стали небезопасны, поэтому до дня города — 12 июня — их решили убрать. Арт-объекты не сдадут в металлолом, а вернут скульпторам, которые их создали. Возможно, позднее их можно будет увидеть в других местах Ижевска. 

Также Дмитрий Чистяков напомнил, что в Ижевске с 2024 года начался масштабный ремонт набережной, поэтому данные объекты в любом случае пришлось бы убрать. 

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18:13, 20 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
33
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Набережная Ижевского пруда\n#скульптуры