Ижевск. Удмуртия. В Ижевске ищут подрядчика, который займётся нанесением горизонтальной разметки. Начальная цена контракта составляет 79,5 млн рублей. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.

Заявки от потенциальных исполнителей принимаются до 21 марта. Если конкурс пройдёт успешно, контракт с победившей организацией будет действовать до 31 октября 2026 года.

График работ будет составляться на основе заявок от заказчика. В качестве материалов для разметки фигурирует краска, термопластик, холодный пластик.

Напомним, глава Ижевска обещал, что дорожники выполнят разметку к ключевым праздникам — Дню Победы и Дню города.