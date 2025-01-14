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Двустороннее движение по улице Тарасова в Ижевске откроют с 1 февраля

11:00, 14 января, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Двустороннее движение по улице Тарасова в Ижевске откроют с 1 февраля
11:00, 14 января, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
270
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#дороги\n#движение транспорта\n#улицы
Источник фото: пресс-служба администрации Ижевска
270
0

На месте ещё нужно установить дорожные знаки и перенастроить работу светофора.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на улице Тарасова с 1 февраля откроют двустороннее движение. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.  

Напомним, в 2022-2023 годах улицу от 50 лет ВЛКСМ до Школьной реконструировали в рамках федеральной программы «Стимул». Здесь расширили проезжую часть, теперь две полосы ведут к улице Школьной, а одна — к 50 лет ВЛКСМ. 

Ранее открыть двустороннее движение планировалось до конца 2024 года, но дату перенесли на февраль. Сейчас на улице предстоит установить соответствующие дорожные знаки и перенастроить работу светофора. 

Водителей просят заранее изучить новую схему движения и обращать внимание на знаки. 

11:00, 14 января, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
270
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#дороги\n#движение транспорта\n#улицы