Коммунальные службы Глазова не до конца справились с гололёдом на тротуарах

Глазов. Удмуртия. Коммунальные службы Глазова не справились с гололёдом на тротуарах. Об этом в соцсетях сообщил глава города Сергей Коновалов, разбирая вопрос зимнего содержания дорог.

«По автомобильным дорогам колонна проходила и ночью, и днём. Есть замечания по очистке парковок, остановок, малых улиц. А вот с гололёдом на пешеходных дорожках до конца не справились ни городской подрядчик, ни управляющие компании — «не поймали» ночной переход температуры в минус после снегопада. На встречах и объездах с руководителями коммунальных предприятий ещё обговорили принципы работы во время температурных качелей», — написал градоначальник.

Он подчеркнул, что в выходные и в рабочие дни работала и техника, и дворники, но штат на время гололёда надо выводить в большем объёме. А линейный контроль у подрядчика и у управляющих компаний должен работать и ночью, и в выходные дни.

«Когда лёд подтаивает и потом снова замерзает — песок оказывается в толще льда, и нужна новая просыпка буквальные каждые несколько часов. А ещё более важно «поймать» переход в минус, когда обычно прекращается снегопад, и оперативно убрать мокрый снег», — указал глава Глазова.

Он отметил, что в ближайшие выходные город снова ждут переходы между плюсовыми и минусовыми температурами — коммунальщики готовятся с учётом принятых решений, но совсем избежать гололёда в такую погоду невозможно.

Сергей Коновалов призвал водителей быть осторожными, а за рулём соблюдать скоростной режим. Он напомнил, что в личные сообщения группы МУП ЖКУ «ВКонтакте» можно писать о городских дорогах и тротуарах, где требуется уборка и посыпка.