Ижевск. Удмуртия. Новый открытый корпус класса А стал крупнейшим объектом, введенным индустриальным парком «Развитие» за всю его историю. Об этом сообщается в официальном сообществе сети индустриальных парков «Развитие».

«Это символ прогресса и эффективности, который вдохновляет и впечатляет», – добавляют в компании. Высота потолков в парке «Ижевский завод» составляет 17 метров, общая площадь корпуса - 18,2 тыс. кв. м, это больше футбольного стадиона.

Фото: сеть индустриальных парков «Развитие»

Это событие имеет региональный масштаб. Уже 3 марта в части этого корпуса на площади 10,3 тыс. кв. м начала свою работу Группа компаний «Деловые Линии» – один из крупнейших российских транспортно-логистических операторов.

На территории парка также работают такие гиганты отрасли, как: «ПЭК», «Байкал Сервис», «ЖелДорЭкспедиция», «Magic Тrans», которые формируют целый кластер логистического развития.

Фото: сеть индустриальных парков «Развитие»

Это задает прецедент для новых инвесторов, заинтересованных в развитии Ижевска как транспортно-логистического хаба. Рост налоговых поступлений позволит направлять больше средств на социальные программы, здравоохранение, образование и благоустройство города. «Это повод гордиться тем, что происходит в нашем городе», – считают в компании.

Отмечается, что 2024 год стал для Сети индустриальных парков продуктивным и насыщенным на события. Был сдан и продан на этапе строительства корпус площадью 1,4 тыс. кв. м на улице Новоажимова. Были построены и заселены компактные боксы на 195 и 236 кв. м на улице Карла Маркса, 23а. Также компания впервые реализовала новый для себя формат зданий – быстровозводимые ангары площадью 737, 1297 и 1452 кв. м на проспекте Дерябина, 2/65, улице Новоажимова, 27 и в мкр Шабердино. «Этот формат позволит быстро реагировать на запросы рынка и предоставлять клиентам более гибкие решения», – отмечают в Сети индустриальных парков.

Фото: сеть индустриальных парков «Развитие»

Одним из главных событий стал запуск строительства нового индустриального парка «Энергия» на Шабердинском тракте. В конце 2024 года там активно велись работы по подготовке основания и создание первых корпусов, а также инфраструктуры и дорожной сети. Главной особенностью нового парка будет прямой выезд на федеральную трассу, что сделает транспортировку товаров ещё более удобной и быстрой.

Фото: сеть индустриальных парков «Развитие»