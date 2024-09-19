Отопительный сезон стартует в Глазове 20 сентября

Глазов. Удмуртия. Отопительный сезон в Глазове стартует 20 сентября. Об этом в соцсетях сообщил глава города Сергей Коновалов.

«Сегодня подписано соответствующее постановление администрации города Глазова, коммунальная инфраструктура к зиме готова. 20 сентября начинаем включать отопление в детских садах, больницах и школах. 24 сентября включаем отопление в жилых домах», — рассказал градоначальник.

Он также отметил, что после большого объёма ремонтов теплосетей минувшим летом управляющим компаниям и теплоснабжающей организации «Росатом инфраструктурные решения» необходимо быть готовыми к оперативной реакции на заявки и отладке общедомовых систем, устранению точечных неполадок и завоздушивания систем.