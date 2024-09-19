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Отопительный сезон стартует в Глазове 20 сентября

16:40, 19 сентября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Отопительный сезон стартует в Глазове 20 сентября
16:40, 19 сентября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
127
0
#Глазов\n#отопительный сезон
Фото: ИА «Сусанин»
127
0

Сначала подключат соцобъекты, через четыре дня отопление включат в жилых домах.

Глазов. Удмуртия. Отопительный сезон в Глазове стартует 20 сентября. Об этом в соцсетях сообщил глава города Сергей Коновалов.

«Сегодня подписано соответствующее постановление администрации города Глазова, коммунальная инфраструктура к зиме готова. 20 сентября начинаем включать отопление в детских садах, больницах и школах. 24 сентября включаем отопление в жилых домах», — рассказал градоначальник.

Он также отметил, что после большого объёма ремонтов теплосетей минувшим летом управляющим компаниям и теплоснабжающей организации «Росатом инфраструктурные решения» необходимо быть готовыми к оперативной реакции на заявки и отладке общедомовых систем, устранению точечных неполадок и завоздушивания систем.

16:40, 19 сентября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
127
0
#Глазов\n#отопительный сезон