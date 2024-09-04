У ижевской школы №72 построили тротуар

Ижевск. Удмуртия. К новому учебному году у ижевской школы №72 на улице Буммашевской построен тротуар, благодаря которому территория школы стала закрытой от прохода посторонних, а дети теперь идут на учебу по удобной дорожке.

Долгие годы территория школы №72 использовалась жителями микрорайона в качестве транзитной, сказывалось отсутствие обходных путей. Это приводило и к неприятным инцидентам. Теперь пешеходный трафик проходит через новый тротуар, построенный с нуля на месте заросшего пустыря.

«В июне родители школьников обратились ко мне как к депутату с просьбой обеспечить безопасность детей, закрыть территорию школы от посторонних и построить тротуар в обход школы. Тротуар длиной 150 м мы оперативно построили по программе «Пешеходный Ижевск». Теперь пешеходы не будут ходить по территории школы, у них появилась своя дорожка», — рассказал председатель Городской думы Ижевска Фарит Губаев.

К строительству нового тротуара подключилась и компания «Т Плюс». «Нашим энергетикам и лично Ярославу Балобанову, директору филиала ПАО «Т Плюс» в Удмуртии и депутату Гордумы Ижевска, — особая благодарность. Они пошли навстречу и переложили под землю воздушные теплотрассы на пути тротуара. В результате тротуар получился комфортным, без мостика через теплотрассу, как предполагалось вначале», — продолжил Фарит Губаев.

«Сейчас мы закрыли проход через школьный двор. Пройти на территорию учреждения теперь можно, только используя домофон и школьные карты. Также к новому учебному году благодаря помощи депутата округа Фарита Ильдусовича Губаева мы модернизировали систему видеонаблюдения, весь периметр школы охвачен камерами наружного наблюдения. Теперь школа выполняет нормативные требования по безопасности», — отметил директор школы № 72 Андрей Слободин.