Во время дождя подрядчики Ижевска начали расчищать ливневки

Ижевск. Удмуртия. На улицах Ижевска 12 августа с началом дождя начались работы по расчистке системы ливневой канализации. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Сотрудники подрядных организаций приезжают на места подтоплений с илососом и каналопромывочной машиной. Также они вручную убирают мусор с решеток, чтобы вода быстрее уходила с проезжих частей.

Отмечается, что дожди пройдут и в ночь на 13 августа, поэтому работы по расчистке ливневок продолжатся. Местные жители могут сами сообщать о засорившихся ливневых канализациях по телефону 998-072.