Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Автошкола «ЛидерПро»: Как действовать, когда Авария Возможна Лонгрид Жизнь до и после Лонгрид Из Удмуртии в столичные рантье Лонгрид

Во время дождя подрядчики Ижевска начали расчищать ливневки

17:10, 12 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Во время дождя подрядчики Ижевска начали расчищать ливневки
17:10, 12 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
100
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Дождь\n#ливнёвки
Фото: пресс-служба администрации Ижевска
100
0

Они работают вручную и с помощью спецтехники.

Ижевск. Удмуртия. На улицах Ижевска 12 августа с началом дождя начались работы по расчистке системы ливневой канализации. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска. 

Сотрудники подрядных организаций приезжают на места подтоплений с илососом и каналопромывочной машиной. Также они вручную убирают мусор с решеток, чтобы вода быстрее уходила с проезжих частей.

Отмечается, что дожди пройдут и в ночь на 13 августа, поэтому работы по расчистке ливневок продолжатся. Местные жители могут сами сообщать о  засорившихся ливневых канализациях по телефону 998-072. 

17:10, 12 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
100
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Дождь\n#ливнёвки