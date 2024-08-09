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Более 400 гектаров зелёных территорий обработали от клещей в Ижевске

08:30, 09 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Более 400 гектаров зелёных территорий обработали от клещей в Ижевске
08:30, 09 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
11
0
#Ижевск\n#клещи\n#грызуны
Фото: администрация Ижевска
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Работа продолжится в августе и сентябре.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске завершается второй этап обработки территорий от клещей и грызунов. Как сообщает администрация города, подрядчик уже обработал от клещей 405 га озеленённых территорий.

К началу учебного года предстоит завершить дезинфекцию рядом с 12 школами и 14 детскими садами. Ещё одна санитарная обработка рекреационных зон от грызунов запланирована в августе-сентябре.

Также в сентябре подрядчик повторно обработает от клещей парки Кирова и Тишино.

08:30, 09 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
11
0
#Ижевск\n#клещи\n#грызуны