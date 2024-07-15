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Новый промышленный парк появится в Старках на территории Ижевска

10:20, 15 июля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Новый промышленный парк появится в Старках на территории Ижевска
10:20, 15 июля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
701
0
#Ижевск\n#инвестиции
Фото: Яндекс Карты
701
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Соответствующее распоряжение подписал глава Удмуртии.

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов подписал распоряжение о предоставлении земельного участка ООО «Регион 18» для реализации инвестиционного проекта. Документ разместили на официальном портале правительства республики.

Без проведения торгов для реализации инвестпроекта «Строительство промышленного парка в Ижевске» отдаётся участок площадью 90 тыс. кв м (9 гектаров) к северу от гаражного кооператива по адресу улица Спортивная, 85.

Срок действия распоряжения — 1 год. Отметим, что компания зарегистрирована 1 ноября 2023 года, гендиректором является Дарья Коршунова.

10:20, 15 июля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
701
0
#Ижевск\n#инвестиции